الجزيرة يحافظ على الصدارة.. وكلباء يجتاز الفجيرة

أبوظبي(الاتحاد)

حافظ فريق الجزيرة على صدارة المجموعة الأولى لدوري الجودو، بعد تفوقه على الوحدة والظفرة، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري الجودو الذي يقام بنظام المجموعتين، في حين قلب فريق اتحاد كلباء الطاولة على نظيره الفجيرة وانتزع صدارة المجموعة الثانية، بعد منافسة مثيرة بين الفريقين اللذين تأهلا معاً للدور النهائي والحاسم، حيث شهدت صالة الاتحاد بالعاصمة أبوظبي منافسات المجموعة التي تضم أندية الجزيرة والوحدة والعين والظفرة وبني ياس، وتميزت منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية الشارقة ودبي والفجيرة والخليج وكلباء وعجمان، وأقيمت منافساتها بصالة مركز الرقة بالشارقة، بالإثارة والندية نظراً لتقارب المستويات الفنية، خاصة في ظل المنافسة الثنائية بين الفجيرة وكلباء، والتي حسمها الأخير لصالحة بعد أن كان الفجيرة قد أنهى الجولة الأولى من الدوري متصدراً المجموعة.

ونجح الجزيرة في تأكيد صدارته لمجموعة أبوظبي، حاجزاً مقعداً له في نهائي النسخة السادسة لدوري الجودو، الذي سيقام في مارس المقبل، والذي يتوقع أن يشهد إثارة كبيرة بين صاحبي الصدارة الجزيرة وكلباء لحسم اللقب، الذي يحتفظ به فريق العاصمة في المواسم الخمسة الماضية.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون والمنافسة القوية التي شهدتها الجولة الثانية لدوري الجودو للفرق في نسختها السادسة، مؤكداً أن ما وصلت إليه الأندية من مستوى هو نتاج للمشاركات المتكررة في منافسات المسابقات المحلية، التي أفرزت العديد من المواهب الفنية الوطنية المبدعة التي شقت طريقها للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية، وأصبح لدينا قاعدة جيدة من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية، بدليل النتائج التي حققتها منتخبات الناشئين والشباب على الصعيد الإقليمي والعربي والقاري، وتصدر ناشئي منتخبنا لبطولة الخليج الأخيرة التي أقيمت في البحرين والفوز بأول ميدالية ذهبية على مستوى القارة الآسيوية، وهو ما يعد انعكاساً لنجاح استراتيجية الاتحاد فيما يتعلق بالاهتمام بالقاعدة والتركيز على المراحل التي تمثل نواة المستقبل للعبة، وقاعدة الانطلاق نحو تحقيق الرؤية والاستراتيجية التي وضعها الاتحاد وصولاً لوجود مؤثر لجودو الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانب آخر، أنهى اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج بالتعاون مع نادي الفجيرة لفنون الدفاع عن النفس، كل التجهيزات والترتيبات الخاصة بإقامة بطولة اليوم الوطني في ضيافة نادي الفجيرة بالمنطقة الشرقية يوم الجمعة المقبلة. يذكر أن البطولة التي تقام بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني تأجلت بسب انشغال اللاعبين بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ولضمان نجاحها وفتح المجال أمام جميع اللاعبين للمشاركة في البطولة، التي تأتي ضمن أجندة اتحاد الجودو التي تحتوي على 12 بطولة محلية هذا الموسم لمختلف الفئات والأعمار.