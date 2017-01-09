ارتياح وسعادة في مربط دبي

دبي (الاتحاد)

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته البالغة للنتائج التي أحرزها المربط في بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، حيث نال جائزة أفضل مزرعة وذهبيتي المهرات والمهرات بعمر السنة، وفضية الأفراس. وقال التوحيدي: حققت خيولنا نتائج جيدة في منافسة قوية جمعت أقوى المرابط وأفضل الخيول في الإمارات، وفي بطولة جرت العادة أن تكون منصة لانطلاق أبطال عالميين أسوة بباقي بطولات الإمارات. ونحن مطمئنون لإنتاجنا الذي يحقق أفضل النتائج المحلية والعالمية، وسعداء بظهور أسماء جيدة متميزة من إنتاجنا تعزز رصيد المربط من الإنتاج المحلي ذي المستوى العالي.

وأعرب عصام عبدالله مدير عام جمعية الإمارات لمربي الخيول العربية عن ارتياحه البالغ لنجاح البطولة من كافة الجوانب التنظيمية والفنية، وما عكسته من جهود عظيمة للمرابط الوطنية التي دفعت بمجموعة كبيرة من الخيول المنتجة محلياً، ما يبعث الاطمئنان في تحقيق الأهداف الكبرى لريادة الدولة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة. وأثنى عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي على بالنتائج التي أفرزتها البطولة هذا العام بالنسبة لجميع المرابط الوطنية المشاركة، والتي تحرص على أن تكون بطولة عجمان كل عام مناسبة لتقييم خيولها في بطولة تعتبر عملياً ذات مستوى عال، وهو ما جعل من بطولة عجمان مهرجاناً ناجحاً للتعبير عن جهود الملاك وجودة الخيول. وعبر عن سعادته بالإنجاز الذي حققه مربط دبي الذي فاجأ ميدان التنافس بخيول جديدة تشارك لأول مرة، مثلما فعل في أغلب بطولات المواسم الأخيرة، وأضاف أن الخيول الجديدة لمربط دبي تبدأ قوية منذ البداية في أولى مشاركاتها، وأن المربط لايزال لديه كثير منها للدفع بها في البطولات المقبلة وفي مقدمتها بطولة أبوظبي لجمال الخيل العربية.