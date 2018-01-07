أبوظبي (وام)

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون سلسلة ورش القراءة الإبداعية في مقرات الاتحاد في أبوظبي غداً، ودبي في 16 يناير، والشارقة في 10 يناير، ورأس الخيمة في 17 يناير الجاري.

ورأى حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أنّ مبادرة «رواق الأدب والكتاب» بالتعاون بين اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين ترجمةً لإيمانهما المشترك بأهمية تفعيل الأثر المجتمعي للثقافة والأدب عبر الكتابة والقراءة والتأليف والنشر.

وقال الصايغ «إننا في الإمارات نقتدي بقيادة رشيدة مبدعة لا تقبل بأقل من المركز الأول ويأتي في مقدمة اهتماماتها الاستثمار في الإبداع، والأدب والقراءة والكتاب ولأجل ذلك نعمل على تنسيق المبادرات الثقافية وتوحيد الجهود بين الجهات وبخاصة الجمعيات ذات النفع العام، لما في ذلك من تأطير للقدرات وترشيد للكلفة وتعزيز لمجتمع المعرفة واقتصادها المستدام».

ومن جهتها أكّدت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أنّ التعاون المشترك مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية إصداراتٍ جديدة لكبار مبدعي الإمارات وأدبائها من أعضاء الاتحاد ضمن مبادرة «رواق الأدب والكتاب»، وقدّم ورش الكتابة الإبداعية في مقرات الاتحاد الأربعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.. ونشهد هذا العام تقديم ورش القراءة الإبداعية ترجمةً لوعينا المشترك بأهمية توجيه القارئ الإماراتي والعربي نحو المحتوى الثري الجاد والمفيد، وترسيخ مفاهيم القراءة التي تغذي الروح والعقل وتأخذ بيد القارئ إلى آفاق ثقافية بعيدة وعميقة.