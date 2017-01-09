«حمزة» يحلق بلقب الشوط الرئيس بمضمار العين

العين (الاتحاد)

خطفت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأضواء، حين حققت ثنائية مستحقة، في السباق الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أقيم أمس الأول، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، متضمنة كأس مزرعة الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

كما لمع بريق الفارس تاج أوشي الذي حقق «هاتريك» متضمنة ثنائية بوساطة خيول صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف إيريك ليمارتنيل، فيما جاء فوز أوشي الثالث في الشوط الأول والافتتاحي للأمسية، التي شهدها جمهور غفير من محبي السباقات تقدمهم فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، الذي قام بتتويج الأبطال الفائزين.

وجاء الفوز الأول لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عبر المهرة الناشئة «جوري» في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الخبيصي المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

وتمكنت «جوري»، بإشراف إيريك ليمارتنيل وبقيادة تاج أوشي، من قلب التوقعات وتسجيل فوز لافت بفارق 3,25 طول عن «دوك دو فاوست» للخيالة السلطانية العمانية، فيما جاءت ثالثة المهرة «بينونة» لصاحب السمو رئيس الدولة، وسجلت البطلة 1:39:12 دقيقة. وجاء الفوز الثاني لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عبر الجواد «حمزة» في الشوط السابع والرئيسي لمسافة 2000 متر، على لقب سباق زاخر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ - تصنيف صفر إلى 90» البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم. وتمكن «حمزة»، البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «النصر»، من التفوق بفارق عنق عن «أشراف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء في المركز الثالث «جبل علي»، وسجل البطل 2:21:96 دقيقة.