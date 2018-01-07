نورمان روكويل.. في المرايا تتجلى الأحلام

هويدا الحسن (الاتحاد)

لَقب الأميركان فنانهم الأشهر نورمان روكويل (3 فبراير 1894- 8 نوفمبر 1978) بلقب فنان الشعب، فعلى مدى أكثر من سبعين عاما كان هو الفنان الأبرز والأكثر حضورا وتفاعلا مع الأحداث والمتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ بدايات القرن العشرين وحتى منتصف السبعينيات.

ولد روكويل بحي منهاتن الراقي بولاية نيويورك لأسرة ميسورة الحال، ولقد لاحظت والدته موهبته في فن الرسم منذ سن مبكر، فألحقته بمدرسة تشيس للفنون التطبيقية ومن ثم التحق بالأكاديمية الوطنية للتصميم التي أهلته بعد ذلك للالتحاق بجامعة الفنون، وقد انتشرت رسوماته بين جميع فئات الشعب، حيث كانت تبرز في بطاقات أعياد الميلاد والمناسبات الرسمية بالولايات المتحدة، فتربع بجدارة على عرش التخصص الفني الجماهيري الذي عنى بالصورة التوضيحية المطبوعة والذي عرف باسم

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وفي فترة الستينيات والسبعينيات انتشرت أعماله على نطاق أوسع بعد أن احتكرتها آنذاك مجلة