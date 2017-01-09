بن دري وزيدان في قمة نارية.. وغنتوت يواجه ديزرت بالم

غنتوت (الاتحاد)

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، بمواجهتين من العيار الثقيل في الجولة الثانية للبطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق غنتوت ياس الخاسر في الجولة الأولى أمام فريق أبوظبي مع فريق ديزرت بالم في أول ظهور له بالبطولة، بقيادة طارق البواردي، في الثالثة عصراً، وتعقبها في الخامسة المباراة الثانية وتجمع بين فريق بن دري بقيادة سعيد بن دري، الخاسر في الجولة الأولى أمام فريق الإمارات، مع فريق زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان في بداية مشواره بالبطولة.

وتحظى البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي ينظمها النادي ضمن أجندته السنوية وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الجهات الراعية، وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق يقودها نجوم اللعبة من أبناء الإمارات والسعودية، إلى جانب أبرز اللاعبين المحترفين، يتنافسون للفوز بكأس البطولة بنسختها السابعة عشرة ولحصد جوائزها القيمة التي رصدتها إدارة النادي للفائزين والمميزين ولجماهير رياضة الملوك.

ويلتقي في الجولة الثالثة من الدور الأول، والتي تقام بعد غدٍ، فريقا ديزرت بالم مع أبوظبي، فيما يلتقي في المباراة الثانية من نفس اليوم، زيدان مع الإمارات، على أن تقام بعدها مباريات الدور ربع النهائي يوم 14 يناير ثم الدور قبل النهائي يوم 17 يناير، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 20 يناير.

ويتطلع فريق غنتوت ياس في لقائه اليوم أمام فريق ديزرت بالم للفوز وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق أبوظبي بديربي العاصمة 7-4، ليجدد آماله بالبقاء بين الكبار في الدور الثاني للبطولة، وخاصة أنها تقام بعقر داره، ويعول الفريق على قائده علي المري ومعه كوكبة من نجومه المحترفين وهم جليرمو تيريرا وسانتياجو ستيرلينج ونيكولاس سيفوري، في الوقت الذي يبحث طارق البواردي قائد فريق ديزرت بالم عن البداية الناجحة بمشواره بالبطولة في أول ظهور له بساحات اللعبة هذا الموسم.

ويخوض ديزرت بالم، المباراة بمعنويات وإيجابيات نجاحه بتحقيق، خلالها، العديد من الألقاب والبطولات، وخاصة أنه في هذا العام دعم فريقه بكوكبة من اللاعبين المحترفين هم اليجو تارانكو وسانتياجو لابوردي ومارتن والينت.

أما المواجهة الثانية، فتعد من أقوى مباريات البطولة والتي تجمع بين بن دري وزيدان السعودي، والأبرز في مباراتي اليوم، خاصة أن المواجهات بينهما دائماً ما تتسم بالقوة والندية، كما حقق كل فريق عدداً من الإنجازات في المواسم الأخيرة، وكان بن دري حامل لقب النسخة الماضية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما فاز زيدان بكأس دبي للبولو في الموسم الماضي، كما يضم الفريقان كوكبة من اللاعبين المحترفين بساحات اللعب.

ويدرك سعيد بن دري قائد فريق بن دري أهمية المباراة، وخاصة بعد أن تلقى الخسارة الأولى له في الجولة الأولى أمام فريق الإمارات، والخسارة مجدداً اليوم ستبعده عن المنافسة على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين المحترفين في مقدمتهم راؤول لابلاسيتي وجوان مارتين زافلاتا وتوماس أريارتي.

ويتطلع السعودي عمرو زيدان، قائد فريق زيدان للبولو، لبداية جيدة بمشواره بالبطولة، مع إدراكه لصعوبتها عندما يواجه فريقاً كبيراً بحجم بن دري، ويعول زيدان على نجم البولو والمصنف الأول بالبطولة بـ10 أجوال اللاعب بابلو ماكدونوف، أحد أبرز اللاعبين في اللعبة ونجم الموسم الماضي، إلى جانب مارتن جاندارا وأوكتافيو أولميدو، في الفوز بأول المباريات في البطولة.