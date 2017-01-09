مي الجابر: أبوظبي أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث النوعية ذات المستوى الدولي

أبوظبي (وام)

رفعت الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية ودعم سموها الكبير لتنظيم الكأس ولمساندة سموها دائماً لكل فعاليات وأنشطة الرياضة النسائية في أبوظبي ودولة الإمارات وذلك حرصاً على ضمان تقدم المرأة الإماراتية في كل المجالات.

وتقدمت الجابر بخالص شكرها وامتنانها للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على متابعتها واهتمامها الحثيث بإعداد وتنظيم الكأس، مشيرة إلى أن النمو المتسارع لمستوى الأحداث والفعاليات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية يرجع إلى إرادة التطوير وروح المبادرة لدى الشيخة فاطمة بنت هزاع، والتي أسهمت بقدر كبير في نهضة قطاع الرياضة النسائية في أبوظبي.

وقدمت شكرها وتقديرها إلى مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية، على كل الجهود التي بذلوها لإخراج البطولة بالصورة المتميزة التي عبرت بشكل واضح عن قيمة التعاون البناء بين المؤسسات الرياضية الإماراتية.. كما شكرت رعاة الكأس أنا زهرة و مجلة ماجد ومستشفى هيلث بوينت على الدعم الذي قدمته هذه الجهات من أجل إنجاح الكأس.

وأعربت الجابر عن سعادتها بنجاح تنظيم النسخة الثالثة من الكأس، مؤكدة أن أبوظبي أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث النوعية ذات المستوى الدولي وفي هذا العام تمكن الكأس من تحقيق سمعة دولية جيدة .

وأشارت إلى أن هذا العام شهد مشاركة إماراتية في فئات المبتدئين نتيجة الجهود المشتركة مع اتحاد الرياضات الجليدية والتي أسهمت في تنمية شعبية اللعبة في أبوظبي، مؤكدة أن الكأس ستسهم بشكل جذري في بناء قاعدة من اللاعبين الإماراتيين المحترفين الذين سيضيفون المزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية على المدى الطويل من خلال اكتساب المزيد من الخبرات عاما بعد عام. وتفوقت نسخة هذا العام من الكأس على سابقاتها بنسبة مشاركة دولية منقطعة النظير بمشاركة /‏‏‏ 23 /‏‏‏ دولة مثلهن في المنافسات /‏‏‏ 95 /‏‏‏ لاعبة ولاعباً.