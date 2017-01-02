«الموتوكروس» قمة الإثارة .. وعنوان السعادة

المنطقة الغربية (الاتحاد)

اشتعلت الإثارة في «ليوا» بالمنطقة الغربية مساء أول أمس، مع انطلاق الألعاب النارية في مهرجان «ليوا - تل مرعب» الرياضي لنسخته 2017، وذلك ابتهاجاً واحتفالاً بالعام الجديد، وانتشرت الأضواء في كل مناطق التل ومختلف أماكن المنافسات.

وكانت منافسات اليوم الثالث من المهرجان، اختتمت بنجاح كبير لسباق «الموتوكروس» بفئاتها المختلفة، وأيضاً منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب، وسط أجواء شبابية حماسية قوية، وتحدٍ مثير بين جميع المشاركين في كل المنافسات الرياضية، التي بدأت من الثانية ظهراً واستمرت حتى قبل منتصف الليل.

وكان الفوز في أولى الفئات فئة «ليوا» لأبناء الإمارات الذين حصدوا «السعادة» والمراكز الثلاثة الأولى، حيث توج سعيد بن طوق بالمركز الأول، وحل خالد الحطاب ثانياً، وجاء عبد الله البلوشي ثالثاً، ومبارك محمد رابعاً، بعد منافسات شهدت الكثير من الحماس والإثارة، وجاءت فئة «الأشبال» لكي يحقق الفوز من خلالها بالمركز الأول أحمد بن خصيف، وحل ثانياً جاسم الكبيسي، وثالثاً عبد الله النعيمي، ورابعاً سعد فهد.

وفي فئة «الكواد» تفوق بإحراز المركز الأول فهد المسلم، وحل ثانياً خليفة الريسي، وثالثاً براك الجسمي، ورابعاً أحمد السكناني، بينما جاءت منافسات فئة «ماكس تو» لتهدي الفوز إلى روس رونالز، وحل ثانياً إجينو باربيكيا، وثالثاً جينان سيس، واستمر تفوق روس رونالز أيضاً من خلال فئة «ماكس ون» بإحرازه للمركز الأول، وحل ثانياً بين منيزيس، وثالثاً أوكران ماري.