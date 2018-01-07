محمد بن راشد يتوج المزروعي بكأس نائب رئيس الدولة للقدرة

محمد حسن (دبي)

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، الفارس سيف المزروعي بطلاً لسباق النسخة 11 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كلم، وذلك في ختام مهرجان سموه، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 360 فارسا وفارسة، ونخبة من أفضل فرسان القدرة العالميين وأبطال الإمارات والعالم العربي ودول الخليج يمثلون 32 دولة، وبرعاية لونجين.

شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما شهد السباق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتمكن سيف المزروعي على صهوة «نوبولي ديل ما» لإسطبلات «ام.ار.ام» من قطع المسافة في 6:32:20 ساعة بمعدل سرعة 24.47 كلم/‏‏‏ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «فاران» لإسطبلات أف 3، مسجلاً زمنا قدره 6:32:21 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 24.47 كلم/‏‏‏ ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة «نابي دي كاسو» لإسطبلات «ام.ار.ام» مسجلاً 6:32:45 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.44 كلم/‏‏‏ ساعة.