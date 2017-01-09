توقيت كأس نائب رئيس الدولة لليد يثير الجدل

رضا سليم (دبي)

تشهد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، والمخصصة للاعبين المواطنين دون الأجانب هذا الموسم، تغييرات على مستوى توقيتها، حيث كانت لجنة المسابقات تختتم بها الموسم إلا أنها دفعت بها إلى منتصف الموسم، في ظل حضور اللاعبين الأجانب الذين يجلسون في المدرجات، حيث لم ينضم معظم اللاعبين إلى منتخبات بلادهم المشاركة في مونديال الرجال بفرنسا.

وضعنا البطولة تحت مجهر التقييم من جانب الأندية والاتحاد، للوقوف على مدى جدوى إقامتها في هذا التوقيت، في ظل وجود اللاعبين الأجانب، البعض انتقد توقيت البطولة والبعض الآخر أيد القرار، المعارضون يؤكدون أنها مخصصة للاعبين المواطنين في نهاية الموسم، حيث تتخلص الأندية من المحترفين الذين لن تجدد معهم، وبالتالي يتوقف نزف الرواتب الشهرية للأجانب، والأمر الثاني أن لجنة المسابقات كان من الممكن أن تعلن عن استمرار جولات الدوري بدلًا من التوقف.

أما المؤيدون فيرون أنها فرصة للتخلص من بطولة من بطولات الموسم، كما أنها تأتي في توقيت المونديال الذي يتابعه الجميع، بالإضافة إلى وجود بطولة محمد بن خالد الدولية ومشاركة المنتخب فيها، وبالتالي هي أفضل من التوقف من دون بطولة.

ودافع دواد مليح، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، عن قرار التوقيت وقال: المسابقات مرنة ودائماً ما نرى كيفية إقامة البطولات وفي المواسم الماضية كان الدوري يتوقف لمدة شهر من دون بطولات، وفكرنا أن نقيم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في هذا التوقيت كي يقف المدربون على مستوى اللاعبين المواطنين، بجانب مشاركة للجزيرة والشارقة في البطولة الخليجية بالدوحة، وسيكون هناك توقف للدوري.