شكراً محمد بن زايد شعار ماراثون الوفاء للقائد

دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إطلاق شعار «شكراً محمد بن زايد»، على النسخة السابعة لماراثون الوفاء للقائد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي دعا بها سموه شعب الإمارات إلى توجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واختارت اللجنة المنظمة، المنطقة المجاورة لمنزل الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، بمدينة حتا الذي يعتبر من الأماكن التراثية الخالدة في الإمارات، مكاناً رسمياً لانطلاق النسخة السابعة، لتتوجه بعدها حملة رسالة الوفاء للقائد إلى إمارة الفجيرة عبر مناطق وادي الحلو ومدينة كلباء ثم إلى رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان ثم الشارقة ودبي إلى العاصمة أبوظبي التي سيصل إليها المشاركون صباح يوم الأربعاء المقبل.

وأكد صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة أن جميع الأمور ستكون جاهزة قبل الانطلاقة الرسمية بوقت كاف، وقدم شكره لدائرة التراث ورئيس مجلس إدارة وأعضاء نادي حتا وجميع الدوائر والمسؤولين في مدينة حتا، للجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تقديم نسخة نموذجية تليق بالحدث.

وتوقع صالح حسن أن يشهد الماراثون أكبر عدد من المشاركين قياساً بالسنوات السابقة بسبب الإقبال الشديد وخصوصاً من أبناء مدينة حتا والمدن التي ستمر بها حملة رسالة الوفاء للقائد، موضحاً أن اختيار المنطقة المجاورة لمنزل الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم الذي تم بناؤه في العام 1896 مكاناً لانطلاقة النسخة الحالية للحدث التشريفي البارز في العالم تم بدقة بعد التشاور مع أعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المشاركين الرئيسيين، ومنوهاً إلى أن اللجنة المنظمة أعدت خطة ستسمح باستيعاب كامل العدد الراغب في المشاركة بالحدث.

وأشار أن الرياضيين السعوديين سيصلون بوقت كاف قبل الانطلاقة، وتم تحديد خط السير الذي سيشاركون فيه مقدماً شكره لاتحاد ألعاب القوى في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة، ولهذه الالتفاتة الوطنية الكريمة.