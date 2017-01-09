علي بن الحسين: لم أندم على الترشح لرئاسة «الفيفا» رغم عدم نجاحي !

دبي (الاتحاد)

أكد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو نموذج حقيقي لكل الشباب في كل المجالات، وهذه الجائزة شرف كبير لي، ولكل الفائزين، فيما نفى أن يكون قد ندم على خوض انتخابات «الفيفا».

وقال الأمير علي «جائزة (الشخصية الرياضية العربية) في حد ذاتها محفزة للشباب العربي وتعني المستقبل، وتشجعهم على التفوق وتحقيق الإنجازات للوجود في الجائزة، وأيضاً فوز أحمد أبو غوش بجائزة (فئة الرياضي العربي)، هو تكريم كبير للأردن، ونأمل أن نواصل تحقيق الإنجازات في المستقبل».

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من جلسات ملتقى المبدعين، تحت عنوان «تجارب رائدة»، وتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات. ورداً على خروج منتخب الأردن من التصفيات المونديالية، والاستعانة بالمدرب الدكتور عبدالله مسفر، قال «عدم الاستقرار على المدرب، كان أحد الأسباب وراء خروج المنتخب من تصفيات مونديال روسيا، وهذا درس لمنتخبنا، واختيار عبدالله مسفر لقيادة منتخب (النشامى) خطوة إيجابية على الطريق، وقد التقيت به عام 1999 في عمان وكنا نتابعه، وطريقة تفكيره تناسبنا في الأردن، ونحن سعداء لاختياره، وسيقدم الكثير للكرة الأردنية، ولديه جرأة وكيفية بناء المنتخبات، وهو مدرب عربي، ودائماً متفائلون بالمدرب العربي من أيام محمود الجوهري، ولسنا لدينا مخاوف».

ورداً على سؤال حول رؤيته لمنتخب الإمارات في تصفيات المونديال، قال «منتخبكم يعيش تحت ضغط كبير بقيادة المدرب المواطن مهدي علي، وأعتقد أنهم قادرون على التحدي الكبير، والصعود لمونديال روسيا».