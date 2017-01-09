علي بن الحسين: لم أندم على الترشح لرئاسة «الفيفا» رغم عدم نجاحي !

دبي (الاتحاد)
أكد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو نموذج حقيقي لكل الشباب في كل المجالات، وهذه الجائزة شرف كبير لي، ولكل الفائزين، فيما نفى أن يكون قد ندم على خوض انتخابات «الفيفا».
وقال الأمير علي «جائزة (الشخصية الرياضية العربية) في حد ذاتها محفزة للشباب العربي وتعني المستقبل، وتشجعهم على التفوق وتحقيق الإنجازات للوجود في الجائزة، وأيضاً فوز أحمد أبو غوش بجائزة (فئة الرياضي العربي)، هو تكريم كبير للأردن، ونأمل أن نواصل تحقيق الإنجازات في المستقبل».
|
ورداً على سؤال حول رؤيته لمنتخب الإمارات في تصفيات المونديال، قال «منتخبكم يعيش تحت ضغط كبير بقيادة المدرب المواطن مهدي علي، وأعتقد أنهم قادرون على التحدي الكبير، والصعود لمونديال روسيا».
|