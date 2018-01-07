سلطان بن حمدان: دعم محمد بن زايد يرفع سقف نجاح المهرجان كل عام

الذيد (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للرياضة في الدولة بشكل عام، ولسباقات الهجن بشكل خاص.

وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة الدائم على تعزيز قيم الماضي وزرعها في نفوس الأبناء والأجيال المقبلة من خلال الحفاظ على هذا الموروث الشعبي، وقال: «مع انطلاقة النسخة السابعة للمهرجان نوجه الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه سموه لملاك الهجن من خلال رعايته واهتمامه الدائم بكافة المهرجانات الخاصة برياضة الأصائل، وفي مقدمتها هذا المهرجان الذي أصبح أحد أكبر المهرجانات في منطقة الخليج»، موضحا معاليه أن دعم سموه يرفع سقف نجاح المهرجان كل عام.

كما قدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعته الدائمة والمستمرة لكافة السباقات ومساهمته في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن، وأشار معاليه إلى أن قيادتنا الحكيمة تواصل دعمها لعموم الفعاليات الرياضية في الدولة بشكل متواصل ومستمر، وخصوصا سباقات الهجن التي تمثل أحد أهم الرياضات التراثية في الدولة والتي تسير القيادة فيها على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الاهتمام بالتراث، ونتذكر مقولته الشهيرة رحمه الله «لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من الموروث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ويبقى ذخرا لهذا الوطن وللأجيال القادمة».

وقال معاليه إن إقامة المهرجان في 4 ميادين تمثل عددا من إمارات الدولة لها أبعاد أخرى غير التنافس في الميادين فهي تعتبر فرصة لتجمع والتقاء نخبة الملاك والمضمرين وأبناء القبائل في كل أنحاء الدولة. ورحب معاليه بالمشاركين في المهرجان متمنيا لهم التوفيق والفوز معربا عن سعادته بالعدد الكبير من الملاك المشاركين في المنافسات من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد معاليه أن المهرجان سيشهد حضورا قويا كعادته من خلال الرغبة المتزايدة لملاك الإبل في المشاركة والحضور القوي في التنافس للظفر بالناموس، منوهاً معاليه بأن اتحاد سباقات الهجن واللجنة المنظمة للمهرجان أكملا الاستعدادات كافة لإنجاح المهرجان من خلال توفير جميع متطلبات النجاح للمهرجان، وقدم معاليه في ختام حديثه كل الشكر للجان التي أسهمت وتسهم في إخراج هذا الحدث الكبير بأبهى صورة من خلال العمل كفريق عمل واحد.