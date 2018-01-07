اختتام بطولة عجمان لجمال الخيل

عجمان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس منافسات اليوم الختامي للنسخة 16 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2018، كما حضر اليوم الختامي الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء الإمارات، وأكد سموه أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأضاف سموه «إننا نعتبر أنفسنا محظوظين أن تمكنا في عجمان من إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة التي حباها الله بجمال الشكل ورشاقة القوام والتي تعتبر جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، منطلقين في ذلك من المكانة التي منحها الإسلام للخيل». وقال سموه إن هذه النسخة من البطولة جاءت أكثر تطوراً وإبداعاً، الأمر الذي يعزز مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في الإمارات، مضيفا أن تنظيم هذه النوع من المسابقات والبطولات الخاصة بجمال الخيل مكن من جذب ملاك جدد ومربي الخيول للدخول في المنافسات والتنافس وهذا ما شجع المواطنين على الاهتمام بالخيل كثيرا.