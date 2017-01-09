رضا سليم ومراد المصري (دبي)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الفائزين في الدورة الثامنة للجائزة الأكبر من نوعها في العالم، من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي.

ورحب سمو راعي الجائزة بالمبدعين من قياديين وإداريين ورياضيين ومبتكرين الذين قدموا إلى الدولة، من مختلف الدول العربية والعالم ليتم تكريمهم اليوم في حفل الجائزة الذي يقام في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي الساعة 11:30 صباحا، قائلا «في غمرة احتفالات الوطن السنوية بمناسبة تولي الوالد فارس الإبداع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي واختياره نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء يجتمع المبدعون من كل بقاع العالم على هذه الأرض الطيبة للاحتفاء بهم وتكريمهم على ما قدموه للرياضة ولشعوبهم».

وأضاف: في وطن يتخذ الإبداع والابتكار نهجا في العمل يكون للمبدعين تقدير يتناسب مع حجم إنجازاتهم، فهذه الجائزة التي ولدت لتترجم رؤية صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتسير على نهجه، وهو القائل إن الفخر بإنجازات دبي لن يكتمل ما لم يعم الخير والإنجاز والامتياز كل العرب».

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول «لقد أصبحت هذه الجائزة حلم كل الرياضيين لأن الفوز بها يعني بلوغ مكانة مرموقة تتجاوز مرحلة الإنجاز والفوز بالبطولات وتصل إلى مستوى الإبداع، وأصبحت حافزا لهم للارتقاء بجودة العمل والإنجاز، كما أن الجائزة لم تكتف بتكريم المبدعين في الحفل السنوي وحسب، بل عملت على تبني ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والتميز في العمل، كما رفعت شعارات كانت محورا للتنافس في كل دورة بحيث تضمن تحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي، والتي كان آخرها النزاهة والشفافية».