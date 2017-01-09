انطلاق مهرجان محمد بن زايد للهجن

عبدالله عامر (اللبسة)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «اللبسة-2017»، والتي أقيمت لمنافسات سن «الحقايق» لمسافة 4 كلم على أرضية ميدان اللبسة.

كما شهد المنافسات جمع كبير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام منافسات المهرجان للعام السادس على التوالي وتستمر لمدة خمسة أيام على فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، وتم رصد العديد من الجوائز للفائزين في المنافسات لتشمل 125 سيارة، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمة.

وانتزعت «معركة» لعبيد محمد عبيد المزروعي ناموس الشوط الرئيس الأول والمخصص لـ «الحقايق» أبكار مفتوح، محرزة الكأس وسيارة رنج روفر بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 6:08:3 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «كحيلة» لسعيد محمد سالم الوهيبي والتي أنهت المسافة في زمن قدره 6:08:7 دقيقة، وفي المركز الثالث وصلت «معزة» لسعيد محسن فلاح الهاجري بعد أن قطعت المسافة بتوقيت قدره 6:10:5 دقيقة.

وفي الشوط الرئيس الثاني والمخصص لـ «الحقايق» جعدان مفتوح، ذهبت الكأس وسيارة رنج روفر إلى «وليف» لسالم دغاش محمد العامري بعد أن قطع المسافة في توقيت قدره 6:04:9 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «كفو» لمحمد سالم بالطير العامري بعد أن أنهى المسافة في زمن قدره 6:05:1 دقيقة، وفي المركز الثالث وصل «السابح» لعبد الله يريو المنصوري بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 6:06:8 دقيقة.