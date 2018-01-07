تين كات: ما يحدث لفريقي «أمر صعب» لا يوجد في أوروبا

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم فريق الجزيرة تدريباته مساء اليوم استعداداً للقاء الوحدة غداً في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لدوري الخليج العربي، ويواصل «فخر أبوظبي» تدريباته تحت قيادة الهولندي تين كات مدرب الفريق في غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وهم علي خصيف ومحمد فوزي وفارس جمعة.

وانضم أحمد العطاس لتدريبات فخر أبوظبي مساء أمس بعد العودة من رحلة الكويت مع المنتخب الوطني الذي حصل على المركز الثاني في كأس الخليج عقب الخسارة في المباراة النهائية أمام عمان بضربات الجزاء الترجيحية.

وغاب علي مبخوت نجم هجوم الفريق والمنتخب الوطني عن تدريبات الفريق أمس، فيما من المنتظر أن ينضم للتدريب الختامي هذا المساء.

من جهته أعرب الهولندي تين كات مدرب الفريق عن دهشته من برمجة الدوري، مؤكداً أن ما يحدث حالياً مع الجزيرة من ضغط المباريات لا يحدث في دوريات أوروبا، لاسيما وأن الفريق خاض تسع مباريات في أقل من شهر، إضافة إلى أن هناك بعض اللاعبين الذين خاضوا عشر مباريات في شهر مثل علي مبخوت.