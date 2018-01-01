وفاة المخرج التونسي عمار الخليفي

تونس (الاتحاد)

توفي رائد السينما التونسية المنتج والمخرج والكاتب عمار الخليفي. ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية المخرج الراحل الذي ولد في 16 مارس العام 1934 في سليمان، جنوب شرقي العاصمة، ولقب برائد السينما التونسية، ودرس في مؤسسة ناشي بفرنسا. ومن أفلامه: «الفجر»، «المتمرد»، «صراخ»، و«انطلاقة».

‏‎وعمار الخليفي هو صاحب أول فيلم تونسي بعد الاستقلال العام 1956، وحمل عنوان «الفجر» وذلك في العام 1966، وتزامن إنجازه مع تأسيس أيام قرطاج السينمائية، وكان الفقيد عمار الخليفي رئيس مصلحة السينما بوزارة الثقافة آنذاك..

وكتب الراحل عمار الخليفي سيناريوهات مجموعة من الأفلام الروائية التونسية على غرار «المتمرد» العام 1965، و«الفلاقة» 1970، و«صراخ» 1972، و«التحدي» 1986. وتناولت هذه الأفلام تفاصيل عن التاريخ الوطني التونسي والملاحم النضالية ضد الاستعمار الفرنسي، كما اهتم الفقيد بالتاريخ التونسي، وألّف عدة كتب في هذا المجال.