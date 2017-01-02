3.9% نمو اقتصاد البحرين خلال الربع الثالث

المنامة (بنا)

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من عام 2016. وأشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة، بواقع 3٫9%، قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأوضح التقرير أنه، وبالرغم من التقلبات المستمرة لأسعار النفط، فقد حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الربع الثالث لعام 2016، وبما نسبته 3,9% قياساً بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 1,7% مقارنة بالربع الثاني لعام 2016. ويأتي ذلك في سياق إتباع الحكومة لسياسة اقتصادية إصلاحية تركز على الحفاظ على النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد.

وأكد بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية الصادر عن «الهيئة» أن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2016 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2015، تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 3,9%، بينما سجل نمواً بلغ 3,5% بالأسعار الجارية.

وسجل القطاع النفطي نسبة 0,8% بالأسعار الثابتة، وانخفاضاً بنسبة 12% بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 4,7% و6,2% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 7,4% بالأسعار الثابتة و8,7% بالأسعار الجارية.