تحركات «عيناوية» لدعم صفوف «الزعيم» في «الشتوية»

عبدالله عامر (العين)

يشهد البيت «العيناوي» حراكاً إدارياً واسعاً لتعزيز صفوف الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، وتؤكد مصادر «الاتحاد» أن العين قد اقترب من إبرام صفقة لضم لاعب أجنبي من أحد أندية دوري الخليج العربي، في حين أبدى الطرف الآخر رغبته في تغيير صيغة الصفقة إلى «تبادلية».

وكان غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قد دوّن تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامنت مع فترة الانتقالات الشتوية كتب فيها: «سنسعى لجعل كل عاشق ومحب لهذا الصرح أكثر فخراً بانتمائه للزعيم العيناوي» وحظيت كلماته بتفاعل لافت من محبي العين.

ويتأهب «الزعيم» المنافس على جميع البطولات المحلية مع نهاية الدور الأول، لدخول مسابقة دوري أبطال آسيا التي يستهلها بمواجهة المالكية البحريني في الثلاثين من يناير الجاري بقوة من خلال إعادة تنظيم صفوفه وترتيب أوراقه بالصورة المطلوبة التي تمكنه من كسب جميع التحديات محلياً وقارياً.

من ناحية أخرى أخضع الكرواتي، زوران ماميتش، مدرب الفريق لاعبيه إلى حصص تدريبية صباحية ومسائية لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لمواجهة الوصل المرتقبة والمقررة في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، على ملعب زعبيل، ضمن مباريات الجولة الـ12 للدوري في قمة التحدي بين الفريقين على فك الشراكة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وكان زوران قد منح لاعبي العين راحة لمدة ثلاثة أيام، بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الوحدة، والتي استضافها استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي وكانت نتيجتها قد انتهت بفوز الفريق الضيف على العين بنتيجة 2-1. ويواصل «الزعيم» تحضيراته في ظل غياب ثمانية لاعبين «دوليين»، بينما شارك في تدريبات الفريق اللاعبون الأجانب، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق الرديف الذين استدعاهم المدرب أخيراً في حين تابع العائدون من الإصابة برنامجهم التأهيلي وهما الياباني شيوتاني تسوكاسا ولاعب متوسط الميدان عامر عبدالرحمن.