«الإعصار» يكمل إجراءات قيد أحمد خميس

مراد المصري (دبي)

أكمل حتا إجراءات قيد اللاعب أحمد خميس القادم من النصر على سبيل الإعارة، حيث لم يتواجد اللاعب مع الفريق في مباراته الماضية أمام شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي، لكنه سيكون حاضراً هذه المرة في المواجهة أمام نفس الفريق في مسابقة دوري الخليج العربي يوم الخميس المقبل. وتدرب اللاعب مع «الإعصار» خلال الأيام الماضية، لكن بعض الإجراءات أخرت إكمال التسجيل الذي سار لاحقاً وفق المطلوب لينجح «الإعصار» بإكمال كل الترتيبات اللازمة، وذلك في وقت يسابق فيه الفريق الزمن لتدعيم صفوفه قبل غلق باب سوق الانتقالات، حيث ينتظر الرد من نادي الشارقة بخصوص طلب استعارة اللاعب وليد أحمد، فيما تم الاستقرار على الرباعي الأجنبي المكون من البرازيليين روزا وجابريل والروماني أدريان روبوتان والسوري عمرو الميداني.

وأنهى الفريق معسكره التدريبي الذي أقامه في دبي، وبدأ أمس التدريبات على ملعب حمدان بن راشد في حتا بعد إعادة افتتاحه عقب أعمال الصيانة التي جعلته يخوض مباراتين في كأس الخليج العربي لكرة القدم على ملاعب شباب الأهلي في الممزر والعوير. وسيغيب عن حتا في المباراة المقبلة 3 لاعبين بسبب بند الإعارة من شباب الأهلي، وهم: سعد خميس ويوسف السيد وعبدالله النوبي، حيث غابوا أيضاً عن المواجهة الماضية أمام شباب الأهلي في كأس الخليج، وسيتواصل غيابهم أمامهم في الدوري بحسب الاتفاق الذي تم لإعارتهم مطلع الموسم.

وشهدت التدريبات تواجد كل العناصر الرئيسية بعد اكتمال عودة المصابين، فيما خضع ماهر جاسم لتدريبات منفردة بعد تعرضه لإصابة طفيفة أبعدته عن المباراة الماضية للفريق، حيث يسعى للتواجد مع المجموعة في المواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي دبي، فيما استعاد علي درويش وعيسى عبيد جزءاً كبيراً من مستواهم بعد غياب بداعي الإصابة مؤخراً، وتخلص الروماني أدريان من آثار الإصابة التي عانى منها الشهر الماضي، وهو حال السوري عمرو الميداني أيضاً.