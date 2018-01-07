3 لاعبين على طاولة مفاوضات «الصقور» بعد فشل صفقة زكريا

علي معالي (دبي)

تسابق شركة الإمارات لكرة القدم الزمن للاستقرار على الأجنبي الرابع بالفريق قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، بعد فشل انتقال لاعب النادي الأهلي المصري مؤمن زكريا، حيث تدرس الشركة الاستقرار على مهاجم واحد من 3 دول، تونس والمغرب وأورجواي، وربما يكون الأقرب من تونس أو المغرب لضيق الوقت وعاملي اللغة والأجواء أيضاً، وسوف تتضح الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه يواصل الفريق التدريبات تحت قيادة المدرب التونسي نور الدين العبيدي، وقد اكتفى الجهاز الفني بالمباراة الودية الأخيرة مع منتخب الأردن تحت 23 سنة، وهي المباراة التي قام فيها نور الدين العبيدي بتجربة عدد من لاعبيه قبل العودة مجدداً لمنافسات دوري الخليج العربي، حيث يلتقي فريق الصقور في المباراة المقبلة مع الظفرة يوم الخميس المقبل.

وأكد نور الدين العبيدي أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التركيز من كل عناصر الفريق قائلاً: «لم يعد هناك وقت للتفريط في النقاط، والمباراة التي تنتهي لن تعود، وبالتالي فإن النقطة سيكون لها ألف حساب، وعلينا أن نقاتل بشكل قوي في أرض الملعب في كل المباريات من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط تجعلنا في منطقة آمنة، وما نحتاجه هو ما بين 13 إلى 14 نقطة في الدور الثاني في ظل احتلالنا المركز الأخير في الترتيب حالياً». وتابع: «الأمر يحتاج إلى جهد كبير، وثقتي كبيرة في كفاءة وقدرة اللاعبين على تحقيق ما نريده، وهو ما تحدثت فيه خلال الفترة الماضية مع اللاعبين». وأضاف: «ما زال الثنائي خالد شماريخ وعلي ربيع في مرحلة العلاج، وسوف نتابع تطور الحالة العلاجية لهما لإمكانية الاستفادة بجهودهما خلال الفترات المقبلة من عمر الدوري».