رونالدو وميسي.. «لحظة الحسم» على لقب «الأفضل»

زيوريخ (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم اليوم صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ليلة التتويج والختام الحقيقي لعام 2016 الكروي والبداية المثيرة لعام 2017، عندما يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حفله السنوي لتوزيع الجوائز الأفضل في عالم الكرة لعام 2016.

ويحظى الحفل هذا العام بنكهة مختلفة عما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية، حيث عاد «الفيفا» إلى تقديم جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم.

وبعد فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي كشفت «فرانس فوتبول» عن نتائجها قبل نحو أسبوع على نهاية عام 2016، تسود حالة من الترقب لدى عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة الفائز بجائزة «الفيفا»، وهل يحصل رونالدو على الجائزة أيضاً لتتشابه الجائزتان مجدداً، مثلما حدث في أعوام سابقة قبل توحيد الجائزتين في الأعوام الماضية، وقبل انفصالهما مجدداً، أم ستذهب الجائزة للاعب آخر؟!

وبعدما خلا حفل «الفيفا» قبل عام من السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد بسبب إيقافه نتيجة فضائح الفساد التي كشف عنها عام 2015، والتي تسببت في إيقافه والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا»، سيكون الحفل اليوم هو الأول منذ سنوات طويلة الذي يشهد رئيساً آخر للفيفا غير بلاتر، حيث يتولى السويسري الآخر جياني إنفانتينو حالياً رئاسة «الفيفا» بعد انتخابه في 26 فبراير 2016 لرئاسة الاتحاد.