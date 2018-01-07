بني ياس يتمسك بصدارة «الأولى» بهدفين في العروبة

عماد النمر (الفجيرة)

تمسك بني ياس بصدارته لدوري الدرجة الأولى، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق العروبة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما أمس بملعب العروبة في الفجيرة، وبهذه النتيجة يرفع بني ياس رصيده إلى 20 نقطة متربعاً على صدارة الترتيب منفرداً، بينما تجمد رصيد العروبة عند 16 نقطة متراجعاً للمركز الرابع بعد تعرضه للخسارة الأولى له في المسابقة.

جاءت بداية المباراة سريعة، ظهرت من خلالها سيطرة فريق العروبة على مجريات اللعب وشكلت هجماته خطورة على مرمى بني ياس، وظهر التحفظ على الفريقين خاصة في الجانب الدفاعي حيث حرصا على تأمين المرمى وعدم استقبال أهداف في بداية اللقاء.

وحصل بني ياس على أول ركنية بعد عشر دقائق شكلت خطورة على مرمى العروبة، لكن دفاع العروبة شتت الكرة، وحصل محترف السماوي إيباجوا على ركلة حرة سددها يوسف جابر علت المرمى، وأصيب حارس العروبة سالم حسن نتيجة ارتطامه بالقائم أثناء محاولته إبعاد الكرة، وتوقف اللعب حتى يتلقى الحارس العلاج داخل المرمى، لكنه لم يستطع إكمال المباراة لينزل بدلاً منه الحارس وليد سالم في الدقيقة 23.

ومن هجمة مرسومة وكرة عرضية من ناحية اليمين أرسلها أحمد دادا وصلت الكرة إلى حمد الأحبابي داخل منطقة الجزاء مررها عرضية برأسه أمام المرمى تجد حبوش صالح في مواجهة المرمى الخالي سددها مباشرة مسجلاً الهدف الأول لبني ياس في الدقيقة 31.