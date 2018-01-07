زاكيروني يتمسك بالمشاركة في «دولية تايلاند»

معتز الشامي (الكويت)

أبدى الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، تمسكه بالمشاركة في البطولة الدولية الودية بتايلاند، التي تقام أواخر مارس المقبل، بالعاصمة بانكوك، كونها تضم منتخبات قوية، حيث تحدد أن تضم البطولة «حتى الآن»، منتخبات سلوفاكيا والجابون، بالإضافة إلى منتخبنا وتايلاند، ولم يتحدد بعد ما إذا كان هناك منتخبات أخرى ستشارك، أم سيتم الاكتفاء بتلك المنتخبات.

ويأتي ذلك في ظل تمسك الجهاز الفني بخوض بطولات مجمعة، للاستفادة من أجواء تلك البطولات في زيادة التركيز لدى اللاعبين، ورفع معدلات الأداء التصاعدي للمنتخب، مع توالي وضغط المباريات.

من جانبه، اعتذر الإيطالي زاكيروني عن عدم تحقيق المنتخب الوطني للقب خليجي 23، مشيراً إلى أن الفريق كان قريباً من تحقيق تطلعات الشعب الإماراتي والعودة بالكأس، قائلاً: كنت أتمنى أن أهدي هذا اللقب للشعب الإماراتي، في بداية مسيرتي مع المنتخب، مؤكداً أن التوفيق تخلى عن لاعبيه، إضافة إلى معاناة معظم اللاعبين من الإجهاد جراء خوض مباراة قوية أمام العراق قبل 48 ساعة من النهائي، بعكس المنتخب العماني الذي خاض مباراة أسهل نسبياً لم تمتد لوقت إضافي وضربات جزاء.

وأشار المدير الفني للأبيض، إلى أن العديد من الإيجابيات التي خرج بها المنتخب ووضع الجهاز الفني يده عليها، وقال: سيتم العمل على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، لأن اللاعبين علي درجة عالية من الالتزام الخططي داخل الملعب، ما أدى لارتفاع مستواهم من مباراة لأخرى خلال البطولة.