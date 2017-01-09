«الجولدن بوي» يبحث عن «مجد الـ 250» في «قمة الأحد»

محمد حامد (دبي)

يقف واين روني نجم المنتخب الإنجليزي على بعد هدف واحد يصبح به الهداف التاريخي لفريقه مانشستر يونايتد، والمفارقة أن روني الذي أحرز 249 هدفاً طوال مسيرته الكروية ليعادل السير بوبي تشارلتون لديه فرصة ذهبية ليفعلها في واحدة من أهم مباريات يونايتد الموسم الحالي، وهي مباراته أمام ليفربول الأحد المقبل، والتي تقام بمسرح أحلام أولد ترافورد في إطار مباريات المرحلة الـ 21 للبريميرليج.

موقعة «مسرح الأحلام» تتوفر لها كافة أجواء الإثارة، وفي حال فعلها روني الملقب بـ «الجولدن بوي» في مباراة بمثل هذه الأهمية، فسوف يصبح رقمه الأسطوري أكثر خلوداً واستقراراً في عقول وقلوب عشاق مان يونايتد، خاصة أنه هناك منافسة حامية بين العملاقين على مدار تاريخ بطولة الدوري، فهما الأكثر تتويجاً باللقب، كما أن مباراتهما معاً هي «الكلاسيكو» الحقيقي للكرة الإنجليزية على حد قول السير أليكس فيرجسون، و كذلك روني في تصريحات سابقة.

جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد ألمح إلى أنه يتمنى أن يفعلها روني أمام ليفربول، حيث أكد أنه يريد من روني أن يحقق رقمه القياسي ويصبح هدافاً تاريخياً لليونايتد بهدف قاتل في مباراة مهمة، فهذا من شأنه أن يجعل الإنجاز الفردي للجولدن بوي أكثر بريقاً، وتابع مورينيو: «روني لاعب وشخص رائع، أتمنى أن يسجل هدفه التاريخي في وقت قاتل، أو في مباراة مهمة لأنه يستحق ذلك».

من ناحيته شارك بول سكولز رفيق درب روني السابق في صفوف مان يونايتد في احتفاله بمعادلة رقم تشارلتون، وأكد أنه يتمنى أن يفعلها روني في موقعة أولد ترافورد الأحد المقبل، حيث يمكن للشياطين الحمر تقديم أنفسهم كمنافس حقيقي على لقب «البريميرليج» في حال حققوا الفوز على الريدز.