برشلونة وليفربول يتفقان «مبدئياً» على انتقال كوتينيو

برشلونة (أ ف ب) ولندن (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس عن توصل ناديي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني إلى «اتفاق مبدئي» على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من الأول إلى الثاني، في صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو (25 عاماً) ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وأوردت الصحيفة: «فيليبي كوتينيو سيصبح لاعباً في صفوف برشلونة في الأيام الخمسة المقبلة، إلا في حال انهارت المفاوضات حول التفاصيل النهائية»، مضيفة أن برشلونة حصل أمس الأول على اتفاق مبدئي من ليفربول بشأن القيمة النهائية للصفقة.

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية أن ليفربول يطلب مبلغاً يناهز 160 مليون يورو، على أن يتوزع بين قيمة انتقال وحوافز ومكافآت «سهلة» التحقيق.