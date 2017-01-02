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للحد من هروب الأموال

الصين تشدد الرقابة على صرف العملات
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

بكين (أ ف ب، د ب أ)

تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعيا لوقف حركة هروب الرساميل الهائلة إلى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.

وأوردت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات، فضلاً عن وثائق هوية.

وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الأفراد تحويل ما يوازي خمسين ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير. وأوضحت أنه «بسد الثغرات في المراقبة»، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف.

وقالت إن المطلوب «مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية»، مؤكدة أنها «ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات».

أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها. ... المزيد
     
 

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