أتلتيكو مدريد يتخطى خيتافي بثنائية في سباق «الليجا»

مدريد (د ب أ)

عزز فريق أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه خيتافي 2/‏ صفر، خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي يواجه ليفانتي اليوم، فيما توقف رصيد خيتافي عند 23 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد وجيرونا صاحبي المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله أنخل كوريا في الدقيقة 18، عندما توغل أنطوان جريزمان بالكرة قبل أن يمرر كرة بينية رائعة إلى كوريا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.وفي الشوط الثاني، أضاف دييجو كوستا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة، 68 عندما مرر سيمي فرساليكو الكرة داخل منطقة الجزاء قابلها كوستا بتسديدة قوية سكنت المرمى، قبل أن يتلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بسبب طريقة احتفاله بالهدف.ويغيب كوستا، العائد لأتلتيكو من تشيلسي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (77.34 مليون دولار) في سبتمبر، والذي لم يتمكن من اللعب حتى الشهر الحالي بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار في الدوري يوم 13 يناير الجاري.يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لخيتافي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.