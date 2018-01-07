إنتر ميلان يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل مع فيورنتينا

روما (د ب أ)

فرط فريق إنتر ميلان في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه فيورنتينا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضاً تعادل كييفو فيرونا مع ضيفه أودينيزي 1/1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماورو إيكاردي في الدقيقة 55 وتعادل فيورنتينا عن طريق جيوفياني سيميوني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن نابولي المتصدر، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ويعد هذا التعادل هو السادس لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والفوز في 12 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لفيورنتينا مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في ست.