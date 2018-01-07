ذياب الدرمكي يحصد المركز الأول لفئة المبتدئين

شمسه سيف (أبوظبي)

تواصلت منافسات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد، وجاءت في المركز الأول لفئة المبتدئين الأساسية «أ» الروسية كسينيا إيرشوفا، كما حل المتزلج الإماراتي ذياب الدرمكي في المركز الأول في الفئة نفسها على مستوى الذكور. وتصدرت الإسبانية كلارا فيرناندير المركز الأول في فئة المبتدئين الأساسية «ب»، أما في فئة المبتدئين المتقدمة جاء المركز الأول من نصيب الروسي فلاديسلاف بانتيلييف.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة كل من نادي أبوظبي والعين للسيدات.

وانطلقت البطولة الخميس الماضي وتختتم منافساتها اليوم، ويتنافس خلالها 100 متزلج ومتزلجة في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وأكدت فاطمة العلي منسقة أحداث دولية بأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حريصة كل الحرص بأن تقام البطولة سنوياً برعاية كريمة من سموها وقالت: استضافة الأكاديمية للحدث وغيرها من الأحداث الرياضية منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، يعد مثالاً حياً على استراتيجية وخطط الأكاديمية للارتقاء برياضة المرأة في الإمارات والوصول بها إلى العالمية.

وقالت: تسعى الأكاديمية جاهدة إلى تحقيق الأهداف المرسومة في أجندتها السنوية، وأحد أهم هذه الأهداف هو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية المعنية برياضة المرأة، وزيادة عدد المشاركات الإماراتيات في مختلف البطولات حتى تحظى الفتاة بفرصة المشاركة والمنافسة في مختلف الرياضات ومنها رياضة التزلج الاستعراضي على الجليد.

وتابعت: «سنة بعد أخرى نلحظ اهتماماً كبيراً وتفاعلاً من قبل العديد من الدول من حول العالم للمنافسة في كأس «أم الإمارات» للتزلج الاستعراضي على الجليد، حيث إن النسخة الماضية شهدت مشاركة 95 متزلجة ومتزلجاً من حول العالم، فيما ارتفع عدد المشاركات في النسخة الحالية ليصل إلى 100، وهو ما يبرهن ويؤكد نجاح العاصمة أبوظبي في استضافة هذا الحدث الذي حظي بإعجاب جميع المشاركين في النسخ الماضية، وكلنا ثقة بأن العدد سيكون في ازدياد بعد النجاح اللافت الذي لاقته النسخة الأولى».

ووجهت العلي جزيل الشكر والتقدير إلى «أم الإمارات» على الدعم المتواصل والاهتمام المستمر الذي توليه سموها لضمان تقدم مسيرة الرياضة النسائية في الدولة، مشيدة بالمتابعة المستمرة والاهتمام البالغ التي تقدمه الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لتنظيم هذه المنافسة الدولية، كما تقدمت بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية وكل الرعاة المساهمين في إنجاح تنظيم كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن الحدث أصبح محطة مهمة لكل عشاق التزلج الاستعراضي في العالم، وبات يحقق تفاعلاً كبيراً بمشاركة نخبة من ألمع نجمات العالم في التزلج الاستعراضي وساهم في بناء قاعدة من اللاعبات المتميزات ومكنهن من صقل مهاراتهن، كما أشارت بأن البطولة فرصة ثمينة للمشاركات الإماراتيات في الاستفادة من التنافس مع نخبة من اللاعبات الدوليات وهو الأمر الذي يسهم حتماً في الوصول لمستويات متقدمة لدى مشاركتهن بالمنافسات الدولية مستقبلاً.