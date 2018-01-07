ذياب الدرمكي يحصد المركز الأول لفئة المبتدئين

شمسه سيف (أبوظبي)
تواصلت منافسات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد، وجاءت في المركز الأول لفئة المبتدئين الأساسية «أ» الروسية كسينيا إيرشوفا، كما حل المتزلج الإماراتي ذياب الدرمكي في المركز الأول في الفئة نفسها على مستوى الذكور. وتصدرت الإسبانية كلارا فيرناندير المركز الأول في فئة المبتدئين الأساسية «ب»، أما في فئة المبتدئين المتقدمة جاء المركز الأول من نصيب الروسي فلاديسلاف بانتيلييف.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة كل من نادي أبوظبي والعين للسيدات.
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وقالت: تسعى الأكاديمية جاهدة إلى تحقيق الأهداف المرسومة في أجندتها السنوية، وأحد أهم هذه الأهداف هو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية المعنية برياضة المرأة، وزيادة عدد المشاركات الإماراتيات في مختلف البطولات حتى تحظى الفتاة بفرصة المشاركة والمنافسة في مختلف الرياضات ومنها رياضة التزلج الاستعراضي على الجليد.
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ووجهت العلي جزيل الشكر والتقدير إلى «أم الإمارات» على الدعم المتواصل والاهتمام المستمر الذي توليه سموها لضمان تقدم مسيرة الرياضة النسائية في الدولة، مشيدة بالمتابعة المستمرة والاهتمام البالغ التي تقدمه الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لتنظيم هذه المنافسة الدولية، كما تقدمت بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية وكل الرعاة المساهمين في إنجاح تنظيم كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن الحدث أصبح محطة مهمة لكل عشاق التزلج الاستعراضي في العالم، وبات يحقق تفاعلاً كبيراً بمشاركة نخبة من ألمع نجمات العالم في التزلج الاستعراضي وساهم في بناء قاعدة من اللاعبات المتميزات ومكنهن من صقل مهاراتهن، كما أشارت بأن البطولة فرصة ثمينة للمشاركات الإماراتيات في الاستفادة من التنافس مع نخبة من اللاعبات الدوليات وهو الأمر الذي يسهم حتماً في الوصول لمستويات متقدمة لدى مشاركتهن بالمنافسات الدولية مستقبلاً.