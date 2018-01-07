50 دولة في بطولة «أبوظبي الرياضي» للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس مباريات الدور التمهيدي لبطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس الأرضي «المستوى الرابع» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ضمن سلسلة بطولات «جونيور» حتى السبت المقبل، بمشاركة 255 لاعباً ولاعبة من 50 دولة.

وشهدت الجولة الافتتاحية إقامة 16 مباراة بمختلف ملاعب النادي على فترتين قبل استكمالها اليوم لتحديد اللاعبين الأربعة الذين يحق لهم الانضمام للدور الرئيسي الذي تلعب مبارياته بطريقة خروج المهزوم وتبدأ مبارياته اعتبارا من صباح غد.

تقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للتنس ومتابعة اتحاد اللعبة ويشرف على المنافسات اليومية اللجنة الفنية التي تضم صلاح البراملي سكرتير الاتحاد والحكم الدولي العام محمود العجيلي والحكم المساعد مثيم محمد والحكم المساعد الثاني ليث العاني ومدرب نادي أبوظبي للتنس رضا بوسعادة وديما الابراهيم سكرتيرة اللجنة الرياضية.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى الافتتاحية من الدور التمهيدي عن فوز الهندي ساهداس على السوري حسن بارودي بشوطين 6/‏3- 6/‏3، والإيطالي ماركو على الهندي بارشار بشوطين 6/‏صفر- 6/‏3 والفرنسي تريسان على الهندي المقيم جون ماهيل بشوطين 6/‏1-6/‏2، والإيطالي روستي على الفرنسي المقيم أنوار بشوطين 6/‏1-6/‏1، والهولندي بارت على الكندي فايز حيدر 6/‏1 - 6/‏0 والأذربجاني جارييف على الهندي عشان لومبا بشوطين 6/‏3-6/‏0.