68 لاعباً يخوضون تحدي الريشة الطائرة في «ألعاب أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد أعداد المشاركين في رياضة الريشة الطائرة، أحد الألعاب الـ16 التي تُقام ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة بين 17 وحتى 22 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ حظيت الريشة الطائرة بمشاركة مميزة وإقبال كبير من 68 متسابقاً ينتمون إلى 17 دولة.
وأوضحت اللجنة الفنية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، أعداد اللاعبين واللاعبات من الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص، حيث تشارك الجزائر بلاعبين ولاعبتين، والبحرين بلاعبين ولاعبتين، ومصر بلاعبين ولاعبتين، وإيران بلاعبين ولاعبتين، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعبين ولاعبتين، ولبنان بلاعبين ولاعبتين، وليبيا بلاعبين ولاعبتين، والمغرب بلاعبين ولاعبتين، عمان بلاعبين ولاعبتين، وفلسطين تشارك بلاعبين ولاعبتين، وقطر تشارك بلاعبين، وسوريا تشارك بلاعبين ولاعبتين، وتونس بلاعبين، والإمارات الدولة المنظمة والمستضيفة للحدث المرتقب تشارك بثمانية لاعبين وثماني لاعبات بصفتها الدولة المنظمة ومن الدول الأجنبية تشارك هونج كونج بلاعبين ولاعبتين.
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تُقام منافسات الريشة الطائرة داخل صالات مركز أبوظبي الدولي للمعارض، التي تستضيف سنوياً عشرات المؤتمرات والمعارض والفعاليات والأنشطة الدولية.
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