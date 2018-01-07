شباب الأهلي بطل شتاء «الطائرة» دون هزيمة

أسامة أحمد (دبي)

عزز شباب الأهلي - دبي صدارته لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة محلقا بلقب بطل الشتاء دون هزيمة بعبوره الوصل في عقر داره بنتيجة 3/‏‏‏1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول في ختام الدور الأول، ليحقق الفريق الفوز في مبارياته السبع التي لعبها في الدور الأول دون أن يتجرع مرارة الهزيمة، رافعا رصيده إلى 19 نقطة ومؤكدا جدارته بالصدارة دون هزيمة.

وظهرت بصمات البحريني رضا على مدرب شباب الأهلي - دبي واضحة على الفريق الذي اختلف أداؤه شكلا ومضمونا عن مشاركته في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ليحقق الانتصار تلو الآخر مما كان له المرود الإيجابي على محصلته في المسابقة «19 من 21»، خصوصا أن الفريق يسعى في الدور الثاني لتعزيز هذا المكتسب وبالتالي المحافظة على موقعه الصداري لخوض غمار «البلاي أوف» مع الأربعة الكبار فيما نجد أن «إمبراطور الطائرة» واصل مسلسل نتائجه السلبية التي انعكست على موقعه في ترتيب المسابقة ليحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط في الدور الأول.

وبالصالة الزرقاء خطف النصر فوزا ماراثونيا على حساب العين 3/‏‏‏2 ليبتسم شوط المباراة الخامس والفاصل للعميد النصراوي والذي أهداه نقطتين فيما ذهبت النقطة الأخرى ل «البنفسج» ليتساويا في عدد النقاط 12 لكل منهما.

وفاز بني ياس على حتا 3/‏‏‏صفر معززا مركز «الوصيف» برصيد 15 نقطة متأخرا عن شباب الأهلي - دبي «المتصدر» بفارق 4 نقاط بينما حل الفريق الحتاوي في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وحقق الجزيرة فوزا ماراثونيا على عجمان 2/‏‏‏3 في المباراة التي أقيمت بالصالة البرتقالية ليبتسم شوطها الفاصل للخبرة الجزراوية وبالتالي يرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط متأخرا عن النصر والعين بفارق نقطتين فيما رفع عجمان رصيده إلى 5 نقاط في المركز قبل الأخير متفوقا على الوصل صاحب المركز الأخير بفارق نقطتين.

وينطلق الدور الثاني للمسابقة يوم الجمعة المقبل بـ 4 مباريات شباب الأهلي مع حتا فيما يستضيف بني ياس فريق العين في مواجهة ساخنة ويحل الجزيرة ضيفا على النصر بينما يلتقي بالصالة البرتقالية فريقا عجمان والوصل.