تونس تستضيف مؤتمر الناشرين العرب

ساسي جبيل (تونس)

تستضيف تونس يومي 9 و10 يناير المقبل الدورة الرابعة لمؤتمر الناشرين العرب الذي يعتبر أكبر تجمع مهني للناشرين والمؤسسات المعنية بصناعة النشر والكتاب في العالم العربي. وينتظم هذا المؤتمر وفق وزارة الشؤون الثقافية التونسية تحت عنوان «الكتب والنشر في الوطن العربي: الواقع والآفاق»، وسيكون متبوعاً يوم 11 يناير بندوة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي ستهتم بـ«دور الكتاب والنشر في تنمية الثقافة العربية». ويتضمن مؤتمر الناشرين عدداً من الجلسات الحوارية، يتطرق خلالها المشاركون إلى عدة مسائل منها «أزمة المضمون في الوطن العربي» و«حماية حقوق الملكية الفكرية»، و«تحديث حركة النشر» و«الوسائط الإعلامية والكتاب»، و«المكتبات العربية وتطويرها»، و«معارض الكتب العربية وتوزيع الكتاب»، و«الرقابة وسلاحها».

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العديد من الجهات العاملة في قطاع النشر والعمل الثقافي، منها جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والاتحاد الدولي للناشرين، واتحادات الناشرين في الدول العربية، ومسؤولي عدد من المكتبات الوطنية، ومديري معارض الكتب في العالم العربي.

وبيّن رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، أن المؤتمر يهدف إلى «تقديم خدمة للناشرين، وإطلاعهم على ما هو جديد بالصناعة من خلال دعوة خبراء ومسؤولي الثقافة والنشر من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة قضايا النشر العربي، وطرح مشروعات لتطوير مهنة النشر وإزالة معوقاتها».