تحدّي اللياقة يلهم مليون شخص على اتباع أسلوب حياة صحية

دبي (الاتحاد)
شهدت مبادرة «تحدّي دبي للّياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً، حيث أظهرت دراسة أجريت على هذا الحدث التأثير الإيجابي على عادات العديد من الأشخاص الذين تأثّروا بها.
وحازت المبادرة على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي التي شجّعت على اتباع أسلوب حياة صحية في دبي، وطالبت باستمرارها، حيث شارك في المبادرة عبر التسجيل المباشر 786000 شخص، ما يفوق الهدف الذي تم وضعه منذ البداية لاستقطاب 100000 مشارك على مدار شهر كامل من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر، علاوة على ذلك، أظهرت استبيانات للرأي أن نصف من حضروا فعاليات التحدي لم يسجّلوا كمشاركين بشكل رسمي، وهذا يدل على أن المشاركين الفعليين في الحدث تجاوز مليون شخص، وهو ما يعزز من أهميته وانعكاساته الإيجابية. انضم للمبادرة عدد كبير من الشركاء، والرعاة، ومؤسسات اللياقة البدنية، وتم تنظيم أكثر من 1500 من فعاليات مجانية في 85 موقعاً في مختلف أنحاء المدينة، وتميزت المبادرة بالشمولية، حيث أظهر الاستبيان أن 44 % من المشاركين كانوا من المدارس، بينما كان 33% من المشاركين أفراداً أو شركات، و 23% من الدوائر الحكومية، وكان من الملاحظ مشاركة الإناث بالتحدّي، حيث شكّلن ما نسبته 45%، كما حظيت المبادرة بـ12.4 مليون مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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