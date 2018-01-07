«واثق» لرئيس الدولة بطلاً للشوط السادس

محمد حسن (العين)

توج الجواد «واثق» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلاً للشوط السادس على لقب السباق المقام لمسافة 1600 متر، أمس الأول ضمن منافسات حفل السباق الرابع لمضمار العين، بمشاركة 96 خيلاً وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 540 ألف درهم.

وجاء فوز «واثق» بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة تاج أوشي بصورة لافتة، متفوقاً بفارق 2.25 طول عن «إنذار» لخليفة مطر النيادي، فيما جاء ثالثاً «اريب» لمنصور خليفة بن حبتور، وقطع البطل المسافة في 1:56:58 دقيقة.

وفازت المهرة «منورة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف جان رويال وبقيادة ادري دو فريز، بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على لقب «سباق البصرة».

وقدمت الوافدة الجديدة عرضاً فاق التوقعات متفوقة بفارق 8 أطوال مسجلة زمناً وقدره 1:39:70 دقيقة.