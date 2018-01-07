إيكرمان إلى «الجائزة الكبرى» في اليوم الثاني

أبوظبي (الاتحاد)
أصبح الفارس السويدي هنريك فون إيكرمان أول المتأهلين للجائزة الكبرى «جراند بري» لبطولة أبوظبي الدولية، التي أقيمت يوم أمس الأول في الشوط السابع ضمن فعاليات اليوم الثاني من البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واختتمت في ساعة متأخرة يوم أمس البطولة بجائزة دولية أبوظبي لقفز الحواجز، المؤهلة لكأس العالم من فئة الأربع نجوم بمواصفات جولة واحدة مع جولة للتمايز.
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وشارك في الجولة 44 فارساً وفارسة، ونجح الفارس إيكرمان من إكمال جولة التمايز بزمن 67.59 ثانية، وجاء ثانياً الفارس السعودي رمزي الدهامي على صهوة «هاي كوالتي جي آر» بزمن 67.74 ثانية، وثالثاً حل الفارس لويس سابينو على صهوة «أشو دي سان باترجنانو» وبزمن بلغ 68.85 ثانية.
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