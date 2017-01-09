12 نادياً محترفاً تنتقد آلية تشكيل لجنة الرقابة المالية

معتز الشامي (دبي)

في أول رد فعل رسمي، على قرار تشكيل اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية، أبدى المدراء التنفيذيون لعدد 12 نادياً محترفاً، انتقادهم لآلية التعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة عليا أغفلت ضم ممثلين من لجنة دوري المحترفين، خاصة أن اللجنة تطبق نظام تراخيص الأندية الذي يفرض تقنينا معينا لعملية الصرف والتدقيق على الميزانيات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، وترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة، بحضور مصعب المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وفريق العمل باللجنة، إلى جانب المدراء التنفيذيين لـ 12 نادياً محترفاً، هي الجزيرة، العين، بني ياس، حتا، الشباب، اتحاد كلباء، النصر، الظفرة، الإمارات، الوحدة، الشارقة والوصل، فيما غاب الأهلي ودبا الفجيرة عن الاجتماع.

وكانت لجنة المحترفين برئاسة عبد الله الجنيبي، بادرت بمقترح التعاقد مع شركة متخصصة في مراقبة الإنفاق المالي ورصد ميزانيات الأندية، منذ أكثر من 3 أشهر، من أجل الخروج بتوصيات يمكن بها تطوير نظام الرقابة على الإنفاق وآليات الصرف بالأندية، فيما أبدت الأندية اعتراضها على غياب ممثل من دوري المحترفين في عضوية اللجنة العليا للحوكمة والرقابة، وعدم استشارة الأندية بخصوص آلية عمل اللجنة التي ضمت ممثلين للمجالس الرياضية، من دون التواصل مع الأندية في هذا الجانب، وطالبت الأندية خلال الاجتماع بترشيح عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة، بصفته رئيساً لدوري المحترفين، ليكون ضمن تشكيل اللجنة التي يترأسها مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع تفاعلاً إيجابياً مع الأندية في مختلف المحاور التي تم طرحها، حيث طالب ممثلو الأندية المحترفة بالتعاقد مع شركة متخصصة لعمل دراسة لتقنين آليات الصرف في الأندية، وربطها بنظام تراخيص الأندية، كما طالبوا بضرورة تمثيلهم في اللجنة العليا للحوكمة من خلال رئيس لجنة دوري المحترفين.

ومن جانبه، أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي أن الهدف الرئيس من الاجتماع هو تعزيز التواصل بين اللجنة والأندية، وأن يكون ذلك التواصل مستمراً وفعالاً، ولا يحصر في اجتماع شهري، بل يكون التفاعل دائماً مستمراً، والسعي لتقديم الحلول ومساعدة الأندية، بشكل يعكس العلاقة القوية بين الجانبين.