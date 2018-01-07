شيجياتشوانج (د ب أ)

اعتقلت مديرية الجمارك العامة في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي شمال الصين أمس 8 مشتبه بهم في تهريب 20 ألف طن نفايات صلبة». وأضافت المديرية أن المشتبه بهم اشتروا نفايات بلاستيك ومعادن خردة في أميركا وكندا، ونقلوها إلى الصين باستخدام ترخيص منتهي الصلاحية عبر ميناءين في كل من تيانجين وقوانجتشو، قبل إعادة بيع النفايات المذكورة لمشترين محليين بقصد التربح ابتداء من مايو من عام 2016. وكانت جمارك شيجياتشوانج أرسلت في ديسمبر الماضي 48 ضابط شرطة لمكافحة التهريب إلى العديد من المدن الصينية، وقامت باعتقال 8 مشتبه بهم، بينما احتجزت نحو 20 ألف طن من النفايات الصلبة حتى الآن.

وصادرت الجمارك 2362 طناً من نفايات البلاستيك الصلبة المستوردة، و2225 طناً المعادن الخردة في 9 قضايا منفصلة من يناير وحتى نوفمبر 2016.