فنلندا تطلق برنامجاً جديداً لحماية محدودي الدخل

هلسنكي (د ب أ)
دشنت فنلندا في الأسبوع الأول من عام 2017 تجربة تشمل كافة أنحاء البلاد، وتستمر لمدة عامين، تقدم دخلا أساسيا لشريحة محدودة من العاملين المؤقتين والعاطلين عن العمل. وابتداء من اليوم سوف يقدم هذا الدخل بصورة منتظمة، مثل المرتب الشهري، مما يوفر وسيلة أفضل للتخطيط والمزيد من الأمان، وذلك وفقا للبرنامج، الذي تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن يحصل نحو 2000 مشارك، تم اختيارهم بصورة عشوائية، على مبلغ شهري قدره 560 يورو (586 دولارا)، غير خاضع للضرائب. ويمكن للمشاركين أيضا الاستمرار في الحصول على هذه المبالغ حتى إذا حصلوا على دخل من العمل.
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ويمكن أن يساعد البرنامج أيضا على الحد من «العبء البيروقراطي» بالنسبة للعاملين بوكالة الرعاية الاجتماعية ومتلقي هذا الدخل، حيث إن المستفيدين لن يضطروا لقضاء وقت في ملء نماذج مفصلة. وقالت تورونين إن من بين متلقي هذا الدخل بعض«العاطلين عن العمل منذ أعوام»، بينما بعضهم فقدوا عملهم فقط في أكتوبر الماضي، وتلقوا أول إعانة بطالة في نوفمبر الماضي.
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وقال هيكي هيلامو، أستاذ السياسة الاجتماعية بجامعة هلسنكي، بالنرويج، إن البرنامج يستهدف الأشخاص الذين لم يحصلوا على فرصة لشغل «وظيفة دائمة تقليدية في سوق العمل». وعند سؤاله حول خطورة إمكانية أن يغري الدخل الذي يوفره البرنامج المستفيدين بالاكتفاء به، قال هيلامو إنه يعتقد إنه من المرجح أن تكون المجموعة التي تضمها التجربة أكثر نشاطا في سوق العمل.