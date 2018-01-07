فولكسفاجن تسعى لإنتاج سيارتها ذاتية القيادة

فولفسبورج (د ب أ)

قررت مجموعة فولكسفاجن لإنتاج السيارات الاستعانة برئيس قطاع تطوير سيارة جوجل ذاتية القيادة السابق، لإنتاج سيارتها بالتقنية نفسها.

وأعلنت فولكسفاجن وشركة أورورا لتكنولوجيا القيادة الذاتية، ومقرها وادي السيلكون، عن الشراكة في هذا المجال الخميس الماضي.

وأصبح جريس أورمسون الذي أشرف لأعوام طويلة على برنامج إنتاج الإنسان الآلي (روبوت) في شركة جوجل ضمن مؤسسي المشروع الجديد ورئيس عمليات التنفيذ فيه.

وأعلن يوهان يونجفيرت رئيس القطاع الرقمي بشركة فولكسفاجن أن هناك رغبة في إنجاز مشروع «الحركة للجميع بضغطة زر»، مشيرا إلى أن الشراكة بين هذه الجهات في هذا المشروع تمثل «قفزة هائلة إلى الأمام».

وأعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، منافسة فولكسفاجن، عن رغبتها في التعاون مع أورورا في هذا المجال. وتعتزم هذه الشركات عرض خطتها في معرض تكنولوجيا إلكترونيات الاستهلاك في لاس فيجاس.

ترك أورمسون شركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لشركة جوجل، عام 2016 ليؤسس شركة خاصة به.