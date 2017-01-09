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«أوبر» و«كريم» توفران 200 ألف فرصة عمل خلال عامين

تطبيقات «النقل» تقود التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بالسعودية
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

دبي (رويترز)

تأمل السعودية أن يدعم تطبيقا «أوبر» و«كريم» لخدمات السيارات الأجرة خطتها لضم 1.3 مليون امرأة إلى سوق العمل بحلول عام 2030.

والسيارات التي تقول الحكومة، إن قائديها يجب أن يكونوا سعوديين تتيح للنساء اللائي يحظر قيادتهن السيارات، بديلاً للذهاب للعمل عوضاً عن السائقين أو الأقارب الرجال أو سيارات الأجرة التقليدية. وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم، لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية. لكن السعودية رحبت بشركتي أوبر ومنافستها كريم، التي مقرها دبي، لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030.

وفي ظل الضغوط على الميزانية، تهدف الخطة لتشجيع العمل خارج المؤسسات الحكومية من خلال توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020. وتقول أوبر وكريم إنهما ستوفران 200 ألف فرصة عمل للرجال السعوديين خلال العامين المقبلين. وتسهم إتاحة وسيلة للنساء للذهاب إلى العمل في تحقيق هدف الخطة بزيادة نسبة النساء العاملات خمسة بالمئة في السنوات الخمس المقبلة إلى 28 %.

واستثمرت المملكة في الشركتين وسط توقعات بأن يتجاوز عدد العاملين في كريم وأوبر عدد السعوديين العاملين في شركة أرامكو السعودية العملاقة البالغ 65 ألفاً.

واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 3.5 مليار دولار في أوبر في يونيو 2016، بينما أعلنت شركة الاتصالات السعودية في 18 ديسمبر شراء عشرة بالمئة في كريم مقابل 100 مليون دولار. وقال عبد الله إلياس، الذي شارك في تأسيس كريم، «ارتفعت نسبة قائدي سيارات كريم من السعوديين من صفر إلى 60% في الأشهر الإثني عشر الأخيرة، ونحن نهدف لتوظيف 70 ألف سعودي بنهاية 2017». ... المزيد
     
 

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