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655 مليار درهم موجودات البنكين

اندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» لتدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط

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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كان الحدث الأبرز عام 2016 في القطاع المصرفي بالدولة هو الموافقة على اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وبدء الإجراءات التنفيذية لعملية الدمج التي سيتمخض عنها تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

فقد وافقت الجمعيتان العموميتان لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في اجتماعهما بتاريخ 7 ديسمبر 2016 في العاصمة أبوظبي، على الاندماج المقترح بين البنكي، والذي سينتج عنه أكبر بنك في منطقة الخليج و الشرق الأوسط، وأحد أكبر البنوك في العالم، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار أميركي).

ووافق مساهمو بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو 2016، واتخذت الجمعيتان العموميتان قرار ببدء الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر كيان مصرفي في المنطقة.

ووافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار 1,254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول، بشرط الخضوع لشروط وأحكام عملية الاندماج.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني، تبعاً لذلك في حال نفاذ الاندماج واتخاذ القرارات التي تشمل زيادة رأسمال البنك من 5,2545 مليار درهم إلى 10,8975 مليار درهم. ... المزيد
     
 

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