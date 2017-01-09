تفاؤل حذر بتعافي قطاع النفط الأميركي

نيويورك (أ ف ب)

يبدي قطاع النفط الأميركي تفاؤلا حذرا بالنسبة للعام 2017 مع خروجه من سنتين من التراجع الناجم عن تدهور أسعار الخام.

ومع انطلاقة العام الجديد، يتحدث بعض العاملين في القطاع عن توجه نحو التعافي مع زيادة مستوى إنتاج بعض مواقع الحفر القليلة الكلفة، حتى وإن كان البعض لا يزال يشعر بالإحباط.

وأدى الانحسار، الذي كان بين الأسوأ منذ الحظر العربي على تصدير النفط إلى الغرب في 1973، إلى إفلاس شركات وصرف مئات الآلاف من العمال، وأوقف اندفاعة فورة النفط الصخري في الولايات المتحدة. وشعر منتجو النفط والغاز بالتفاؤل بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب، الذي عين في فريقه حلفاء من قطاع النفط، مثل سكوت بروت المشكك في ظاهرة التغير المناخي، على رأس هيئة حماية البيئة ورئيس مجلس إدارة اكسون موبيل ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية.

ويقول رئيس الجمعية الدولية لمتعاقدي الحفر جيسون ماكفرلاند، إن «شركات القطاع لا تزال حذرة بشأن أموالها. لكننا نشهد بالطبع توظيف بعض الاستثمارات مع ارتفاع أسعار النفط».