أعلى مستوى لارتفاع العجز التجاري الأميركي منذ 6 سنوات

واشنطن (د ب أ)

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بمعدل أعلى من ارتفاع قيمة الصادرات.

وذكرت وزارة التجارة أن عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر الماضي بلغ 50.5 مليار دولار مقابل 48.9 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز خلال نوفمبر الماضي إلى 49.5 مليار دولار فقط مقابل 48.7 مليار دولار في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقد وصل العجز خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2012 حيث سجل 51 مليار دولار.

جاءت زيادة عجز الميزان التجاري نتيجة الزيادة في قيمة الواردات بنسبة 2.5% إلى 250.7 مليار دولار مقابل 244.8 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.

وشهدت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زيادة ملموسة في ظل ارتفاع الأسعار، كما زادت واردات أشباه الموصلات والهواتف الخلوية والسلع المنزلية الأخرى.

وأشارت وزارة التجارة إلى اتساع عجز تجارة السلع إلى 70.9 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 69.2 مليار دولار خلال الشهر السابق، في حين ارتفع فائض ميزان تجارة الخدمات من 20.3 مليار دولار إلى 20.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.