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بعد الارتفاع القياسي خلال الجلسات الأخيرة

جني الأرباح يضرب أسهم التأمين وتحول السيولة لـ «النشطة»
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

شهدت الأسهم المدرجة بقطاع التأمين المحلي عمليات جني أرباح مستحقة ومتوقعة خلال جلسة أمس، واكبت تحول واضح في حركة السيولة التي تخلت عن أسهم قطاع التأمين، وتحولت مع نهاية الجلسة إلى أسهم القطاع العقاري خصوصاً الأسهم القيادية والنشطة في الأسواق المالية المحلية، بحسب عدد من الوسطاء.

وأجمع هؤلاء لـ«الاتحاد» أن الارتفاع المتزامن للأسهم المدرجة في قطاع التأمين خلال الجلسات الأخيرة جاءت بدعم من قرار حكومة دبي إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من الإمارة، فضلاً عن البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بالدولة اعتباراً من الأول من يناير الجاري، مؤكدين أن صعود شركات التأمين بهذه الوتيرة جاءت كردة فعل مبالغ فيها بالقياس إلى سيولة هذه الأسهم.

وشهد مؤشر قطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 11.8% خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، مقارنة بمستوى 1905 نقاط خلال الأسبوع الأسبق رابحاً 226 نقطة خلال أربع جلسات.

وكان سهم «الوثبة للتأمين» في مقدمة الأسهم المرتفعة خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلاً نسبة صعود بنحو 49% ليغلق السهم تداولاته الأسبوعية عند مستوى 11.1 درهم بقيمة تعاملات بلغت 330 مليون درهم، تمت على 34 مليون سهم.

أما سهم الخزنة للتأمين فقد سجل ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 41.6% ليغلق عند سعر 0.51 درهم بقيمة تداولات بلغت 2.637 مليار درهم، وكمية تداول تجاوزت الـ 5.732 مليار سهم. ... المزيد
     
 

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