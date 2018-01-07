العملة النقدية فقط هي العملة الحقيقية؟

فرانكفورت (د ب أ)

دفْع ثمن البضاعة في سلة التسوق بالسوبرماركت باستخدام الهاتف الذكي، ودفع حساب الكابوتشينو في المقهى بالتطبيقات، والمطاعم التي حظرت الدفع النقدي منذ وقت طويل، أصبح شيئا يراه بعض المواطنين الألمان موسيقى الغد والبعض الآخر يرفضونه بضراوة. هناك تسارع في وتيرة انتشار الدفع غير النقدي خاصة في الدول الاسكندنافية والدول الأنجلو سكسونية أو الدول الناشئة.

ففي الهند على سبيل المثال، سيحل الدفع الرقمي محل الدفع بالعملة الورقية والمعدنية بحلول عام 2022 حسبما تنبأت شركة «بي.سي.جي» للخدمات الاستشارية.

كما وضع رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني جون كريان «العمر المتبقي للدفع النقدي» نصب عينيه، حيث توقع أن يختفي الدفع النقدي في غضون 10 سنوات لأنه «مكلف بشكل مخيف وغير فعال».

ولكن الألمان يحبون الدفع النقدي، وعندما طرح وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله فكرة وضع حد أقصى للعملة النقدية لمواجهة الجريمة، قوبل بمعارضة شديدة حيث كان البعض يخشون إلغاء العملة النقدية رغم كل ما صدر من نفي.