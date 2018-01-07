جنون المال الافتراضي.. حقيقي

«القاعدة الأولى: لا تخسر الأموال مطلقاً. القاعدة الثانية: لا تنسَ القاعدة الأولى»
وورين بافيت مستثمر أميركي
لا مؤشرات ذات قيمة تدل على أن الحديث عن العملات الافتراضية سيتوقف قريباً. المرجح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً، خصوصاً إذا ما صدقت بعض التوقعات، بإمكانية حدوث انهيار لهذه العملات المتوالدة كل يوم. انهيار سيضرب المعنيين المباشرين بها، وغير المباشرين أيضاً. الجميع متحمس لكن البعض خائف. هذا الخوف منبعه (بالطبع) المخاطرة الزائدة في مجال لا يزال مجهولاً حتى عند أولئك الذين يديرون أموالاً يومية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
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كيف لا؟ وقيمة العملات الافتراضية قفزت في العام الفائت إلى 570 مليار دولار، بزيادة خيالية لا تصدق بلغت 552 مليار دولار عن أرقام العام 2016!! كانت حصة «بيتكوين» منها أكثر من 218 مليار دولار. وبحسب موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص بالعملات الافتراضية فإن قيمتها لم تزد مطلع العام الماضي عن 17.7 مليار دولار فقط! في الساحة الآن أكثر من 60 عملة افتراضية، وهي تتوالد بالفعل بسرعات كبيرة، في سوق عالمية يبدو أنها تستوعب (حتى الآن) هذا العدد، لكن السؤال الكبير يبقى كما هو، هل تستوعب السوق هزة جراء هذه العملات؟ الإجابة الواقعية تبقى كما هي أيضاً. السوق تستوعب كل شيء، ولكنها ستتعرض لخسائر ستنتشر آثارها لسنوات طويلة.
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المهم أن ارتفاع قيمة العملات الافتراضية العام الفائت ينبغي أن يمثل جرس إنذار لكل المؤسسات الحكومية والتشريعية العالمية. لا مجال للاحتفال هنا بهذا الارتفاع المذهل، خصوصاً عندما يحاكي الخيال.. لا الواقع، ويتعاطى مع الأحلام.. لا الحقائق. عرف العالم كثيراً من الأزمات الاقتصادية المدمرة الناجمة عن أدوات ملموسة، لكن أحداً لا يستطيع أن يحدد شكل أزمة ناتجة عن أدوات وهمية.