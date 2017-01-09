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افتتاح معرض «عرب بلاست» بمشاركة 972 شركة من 39 دولة

الغرير: الغرف التجارية بالدولة ساهمت بحل قضايا إغراق في الهند وأوروبا
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

فهد الأميري (دبي)

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن جهود الغرف التجارية بالدولة ساهمت خلال 2016 في حل عدد من قضايا الإغراق والتي تعرضت لها بعض الصناعات التحويلية الإماراتية في أسواق الهند وأوروبا، وذلك في بعض الصناعات المتعلقة بمنتجات الألمنيوم والبلاستيك.

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش افتتاح معرض «عرب بلاست 2017» أن الغرف التجارية لديها تنسيق كامل لتذليل كافة العقبات التي تتعرض لها الصناعات التحويلية الإماراتية في الأسواق الخارجية، وذلك لمواكبة التوجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وانطلقت أمس، فعالية معرض «عرب بلاست 2017» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال وخبراء الصناعة، إذ يعد أحد أكبر ثلاثة معارض عالمية في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أسواق جديدة

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «تعد الإمارات لا سيما دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، حيث ينظر إليها كونها مركزاً تجارياً هاماً وإعادة التصدير، وملتقى للشركات والشراكات، نظراً للبنية التحتية الممتازة في مجال النقل والتوزيع والتخزين، ويحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً إيجابياً في دبي». ... المزيد
     
 

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