الغرير: الغرف التجارية بالدولة ساهمت بحل قضايا إغراق في الهند وأوروبا

فهد الأميري (دبي)

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن جهود الغرف التجارية بالدولة ساهمت خلال 2016 في حل عدد من قضايا الإغراق والتي تعرضت لها بعض الصناعات التحويلية الإماراتية في أسواق الهند وأوروبا، وذلك في بعض الصناعات المتعلقة بمنتجات الألمنيوم والبلاستيك.

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش افتتاح معرض «عرب بلاست 2017» أن الغرف التجارية لديها تنسيق كامل لتذليل كافة العقبات التي تتعرض لها الصناعات التحويلية الإماراتية في الأسواق الخارجية، وذلك لمواكبة التوجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وانطلقت أمس، فعالية معرض «عرب بلاست 2017» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال وخبراء الصناعة، إذ يعد أحد أكبر ثلاثة معارض عالمية في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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